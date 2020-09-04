Аппетитный бизнес открыла при поддержке государства жительница ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ноябре 2019 года жительница города Уральска Айдана Кыстаубаева обучилась по программе «Бизнес-Бастау», после обучения девушка получила льготный кредит на сумму 12 млн тенге. На эти средства начинающий предприниматель купила необходимое оборудование для производства полуфабрикатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году в области через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», в рамках программы «Еңбек», были реализованы 37 бизнес-проектов на сумму 350 миллионов тенге.

«Мясные полуфабрикаты пользуются большой популярностью среди потребителей. Производство полуфабрикатов – это актуальный бизнес, при правильной организации наладить сбыт довольно просто. Полуготовые продукты, на приготовление которых уходят считанные минуты, это прекрасная возможность для хозяек сэкономить время. Поэтому, не долго думая, решила попробовать себя именно в этой сфере. Вся наша работа происходит в небольшом цеху при соблюдении всех санитарных норм. Изготавливаем манты, пельмени, чебуреки, вареники, тефтели и котлеты. Цены вполне доступные», – рассказала А. Кыстаубаева.

Так как во время пандемии границы были закрыты, работу в цеху пришлось начать позже намеченного срока. Оборудование ждали около двух месяцев из Китая, России и Италии. Теперь новый цех работает два раза в неделю, производственная мощность – 80 кг пельменей за раз и до 30 кг остальной продукции. Готовая продукция поставляется в основном в местные магазины, есть уже договоренность с крупными супермаркетами и с другими близлежащими регионами.

Как сообщил директор фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Ербулан Кушкенов, в прошлом году было реализовано 37 проектов на сумму 350 миллионов тенге. Было профинансировано 15 стартап-проектов, 15 проектов для действующих предпринимателей и 7 проектов для начинающих бизнесменов.

«В текущем году бюджетом выделено 500 миллионов тенге, 100 миллионов тенге выделено на финансирование стартап-проектов, остальная сумма идет для действующих предпринимателей. Заявки начали принимать с августа, сейчас на рассмотрении два проекта на сумму 27 миллионов тенге», – сказал Е. Кушкенов.

Условия кредитования простые, сумма льготного кредита - до 16 миллионов тенге, 6% годовых от общей суммы, сроком до пяти лет. Для малообеспеченных многодетных семей кредит выдается под 4% сроком до шести лет. Проект «Бизнес-Бастау» запущен в 2017 году в рамках второго направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы. В обучении могут принять участие безработные и самозанятые граждане, желающие открыть свой бизнес, а также действующие предприниматели, заинтересованные в расширении дела.

К слову, сейчас в области растет количество предприимчивых людей, а это, в первую очередь, появление новых рабочих мест и улучшение благосостояния населения.