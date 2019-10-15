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вчера 17:05
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Аппараты советов безопасности Казахстана и Беларуси провели расширенные консультации
МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе переговоров, на которых председательствовали помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Калмуханбет Касымов и Государственный Секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух государств.
Стороны обменялись мнениями по состоянию региональной и глобальной безопасности. Подробно обсуждались современные вызовы и угрозы в сфере информационной безопасности, состоялся плодотворный обмен оценками и наработанным опытом в данной отрасли.
Совместно были выработаны предложения по повышению эффективности партнерства в целях обеспечения информационной безопасности двух стран.
Также во время консультаций рассматривались различные аспекты международного сотрудничества в оборонной сфере, перспективные направления двустороннего взаимодействия в военно-технической области.
Кроме того, с учетом вступления С.Зася на должность Генерального секретаря ОДКБ с января 2020 года, были рассмотрены приоритетные направления деятельности указанной международной организации в рамках председательства Беларуси.
По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.
Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе, согласно принятому плану сотрудничества.
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