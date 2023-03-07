Аппарат для УЗИ сердца размером с почтовую марку изобрели в США

САН-ДИЕГО. КАЗИНФОРМ – Группа ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала портативный аппарат для УЗИ сердца размером примерно с почтовую марку, который можно наклеить прямо на кожу, передает МИА «Казинформ» co ссылкой на UC San Diego Today.

В статье, опубликованной недавно в журнале Nature, профессор наноинженерии из университета Шэн Сюй, возглавляющий проект, пишет, что цель разработки данного аппарата состоит в том, чтобы сделать ультразвук более доступным для большей части населения.

Эхокардиограммы — ультразвуковые исследования сердца — требуют высококвалифицированных специалистов и громоздких устройств. «Эта технология позволяет любому использовать данный аппарат для УЗИ сердца прямо на ходу», — сказал Шэн Сюй.

Уникальная конструкция аппарата делает его идеальным для движущихся тел. «Устройство можно приклеить к груди с минимальными ограничениями для движения испытуемого, обеспечивая непрерывную запись сердечной деятельности до, во время и после тренировки», — добавил научный сотрудник из группы разработчиков Сяосян Гао.

Благодаря специальным алгоритмам искусственного интеллекта устройство способно измерять, сколько крови перекачивает сердце. Это важно, потому что сердце, недостаточно перекачивающее кровь, является причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний. А проблемы с работой сердца часто проявляются только тогда, когда тело находится в движении.

Аппарат использует ультразвук для непрерывного создания изображений четырех камер сердца под разными углами и анализа клинически значимого подмножества изображений в режиме реального времени с использованием специально разработанной технологии искусственного интеллекта. Проект основан на предыдущих достижениях команды в области переносных технологий визуализации глубоких тканей.

«Растущий риск сердечных заболеваний требует более продвинутых и инклюзивных процедур наблюдения», — отметил Шэн Сюй. - Аппарат, предоставляя пациентам и врачам более подробные сведения, непрерывный мониторинг изображений сердца в режиме реального времени способен коренным образом оптимизировать и изменить парадигму кардиологических диагнозов».

«Он сводит к минимуму дискомфорт пациента и позволяет избежать использования технологий, таких как КТ, которые могут подвергать пациентов облучению», — заключил аспирант группы Хао Хуанг.