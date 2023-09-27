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    03:55, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Апелляция оставила в силе приговор блогеру Токбергену Абиеву

    судья приговор
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    Судом г.Астаны рассмотрены апелляционные жалобы осужденного на 7 лет блогера Токбергена Абиева и адвоката на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу городского суда. 

    Блогер был осужден по факту вымогательства в особо крупном размере (ст.194 ч.4 п.2 УК).

    По ходатайству Т. Абиева дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

     - Т. Абиев потребовал у предпринимателя денежные средства в сумме 50 млн тенге за удаление видеороликов с видео-хостинга YouTube, под угрозой распространения сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего, - отметили в пресс-службе суда г.Астаны. 

    Вердиктом суда с участием присяжных заседателей Т. Абиев признан виновным и приговором суда осужден к 7 годам лишения свободы. В апелляционных жалобах осужденный и его адвокат просили отменить приговор.

    - Изучив доводы апелляционных жалоб, материалы уголовного дела, заслушав доводы участников процесса, судебная коллегия пришла к выводу о том, что вина Т. Абиева доказана совокупностью представленных доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, материалами негласных следственных действий, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчетами, - проинформировали в пресс-службе суда г.Астаны.

    Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда г.Астаны от 26 сентября 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.

    Напомним, 14 декабря 2022 г. Т. Абиева задержала Антикоррупционная служба после получения 50 миллионов тенге.

    Теги:
    Суды
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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