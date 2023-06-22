Апелляция оставила в силе решение по делу Болата Назарбаева

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Болат Назарбаев подал апелляционную жалобу на решение Карасайского районного суда Алматинской области от 17 апреля 2023 года, согласно которому договоры купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 гектаров (авторынок «Барыс»), признаны недействительными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

Сегодня апелляционной судебной коллегией по гражданским делам рассмотрено гражданское дело по апелляционной жалобе ответчика на решение Карасайского районного суда от 17 апреля 2023 года.

Прокуратура Карасайского района обратилась в суд первой инстанции с иском к государственным учреждениям, а также к гражданину Н. о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков, о признании недействительными государственных актов на право собственности на земельные участки и об отмене государственной регистрации права собственности на земельные участки.

Суд установил, что при выдаче Н. земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, отсутствовало согласование областного территориального органа и центральных уполномоченных органов по управлению земельными ресурсами.

Центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами согласовывает представленные материалы по переводу орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий с центральными уполномоченными органами по сельскому хозяйству, охране окружающей среды и свое обобщенное заключение направляет областному исполнительному органу для принятия окончательного решения по данному вопросу.

Окончательное решение по переводу орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий относится к компетенции областного исполнительного органа.

Постановления акима района 2014 года о предоставлении права временного землепользования (аренды) на земельные участки вынесены с нарушением компетенции установленной для акима района, так как на тот период земельные участки были отнесены к городу Каскелен.

​«Решением Карасайского районного суда от 17 апреля 2023 года иск прокурора о признании сделок недействительными и об отмене государственной регистрации права собственности на земельные участки к государственным учреждениям, а также к гражданину Н. были удовлетворены частично. ​Ответчик, не согласившись с решением суда, написал апелляционную жалобу. ​Апеляционной коллегией по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения в виду его законности и обоснованности», - сообщили в пресс-службу Алматинского областного суда.