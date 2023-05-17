Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 20:37
Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози Фото: Getty Images

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на приговор, вынесенный ему в марте 2021 года по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Он был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.

Парижский апелляционный суд также постановил, что Саркози может избежать тюрьмы и провести год заключения дома, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет. Ему было запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела - о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.

Адвокаты Саркози обжаловали решение, и пока суд рассматривал аппеляцию, бывший президент находился на свободе.

Это одно из нескольких коррупционных дел, связанных с бывшим президентом. Сам Саркози отрицает какие бы то ни было правонарушения.

В начале мая прокуроры потребовали, чтобы он предстал перед судом в связи с обвинениями в том, что правительство Ливии незаконно содействовало его президентской кампании 2007 года. Однако решение о передаче дела в суд пока не принято.

67-летний Саркози стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к тюремному заключению.

Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он проводил жесткую антииммиграционную политику и стремился реформировать экономику Франции, изрядно пострадавшую от мирового финансового кризиса.


Франция   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане