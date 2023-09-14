Апелляционная жалоба Арыстанбека Мухамедиулы оставлена без удовлетворения. Это решение апелляционной инстанции суда города Астаны объявил судья Мурат Солтыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аппеляционную жалобу Мухамедиулы оставить без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Вина Мухамедиулы доказана полностью, доводы защиты подтверждения не нашли. Основания для оправдания не рассматриваются. По делу проведены аудиторские исследования», – сказал судья М.Солтыбаев.

В апелляционной инстанции суда города Астаны рассматривалось дело А.Мухамедиулы, А.Нуразхан, А.Кошенова, А.Садвакасовой.

В ходе заседания защита представила ряд доводов с целью изменения приговора в отношении подсудимых, вынесенного судом города Астаны 20 июня 2023 года.

В частности, адвокат Айгерим Ануарбек заявила, что в суд были представлены не оригиналы, а копии договоров, что противоречит нормативному постановлению Верховного суда, согласно которому, если в суд не представлены подлинники документов, по которым можно провести экспертизу, то копии этих документов не могут быть признаны доказательством. Кроме того, нарушались сроки досудебного расследования.

А.Ануарбек также отметила, что суд неправильно распорядился денежными средствами, внесенными в качестве компенсации за материальный ущерб.

«Суд ошибочно распорядился денежными средствами Искаковой (супруга А.Мухамедиулы Галия Искакова – «Казинформ»), можно так сказать. То есть, вот эта внесенная сумма – она же внесла ее своему супругу, а суд посчитал, что это возмещение ущерба для всех. То есть, отнял эту сумму как общее возмещение от всех и, соответственно, остаток суммы он разделяет в солидарном порядке. И тогда получается, что каждому Мухамедиулы еще остался должен», – сказала А.Ануарбек.

По ее мнению, суд должен был зачесть в счет возмещения ущерба А.Мухамедиулы соответствующую сумму – 43 миллиона тенге, из 111 миллионов тенге, которые Г.Искакова внесла, надеясь на смягчение приговора. Оставшиеся же средства суд мог бы распределить среди других ответственных по этому делу.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат А.Мухамедиулы подал апелляционную жалобу.

В июне 2023 года А.Мухамедиулы был приговорен к 8 годам лишения свободы.