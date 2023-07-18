Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор по делу Астана LRT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Апелляционной инстанцией суда города Астаны рассмотрены жалобы осужденных и их защитников по делу Астана LRT. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщалось, приговором суда первой инстанции от 3 мая 2023 года осуждены на 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе Султанбеков К., Ардан Т. - за организацию растраты бюджетных средств в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК); Аманжулов Р., Нурпиисов Ж., Ашим Т., Ачилов У., Абдыхамитов Д., Касабаев Т. и Мусенов Д. – за пособничество в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.189 УК).

Султанбеков К., Ардан Т. осуждены заочно. В отношении Ашим Т., Касабаева Т., Мусенова Д. применена ст.63 УК – условное осуждение.

По делу удовлетворен иск прокурора, в пользу государства взыскан причиненный ущерб более 5 млрд тенге.

Апелляционной инстанцией суда города Астаны 18 июля приговор в отношении вышеуказанных лиц признан законным, обоснованным, оставлен без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.