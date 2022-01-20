АО «Жасыл Даму» является подведомственной организацией Минэкологии, доля участия государства составляет 100%
Напомним, соответствующее постановление Правительства Республики Казахстан опубликовано 19 января.
Согласно документу, новым оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определено АО «Жасыл Даму» со 100% участием государства в уставном капитале. Соответственно, полномочия по реализации принципа расширенных обязательств производителей и импортеров в Казахстане будут осуществляться АО «Жасыл Даму» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
«Данным постановлением определено, что стопроцентная доля участия в уставном капитале ТОО «Оператор РОП» из частной собственности принята в государственную собственность», - сообщили в АО «Жасыл Даму».
Первостепенной задачей для АО «Жасыл Даму» на данном этане является принятие организационных и юридических мероприятий для скорейшего возобновления деятельности государственного оператора РОП в плановом режиме.
«При этом, текущие ставки утилизационной платы будут действовать до момента пересмотра ставок уполномоченным органом, разработка и обсуждение которых планируется в ближайшее время», - отметили в компании.
Напомним, 11 января 2022 года выступая на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Глава государства К. Токаев отметил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. При этом Президент отметил, что функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.