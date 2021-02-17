АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» выплатит 4 млн 667 тысяч тенге штрафа

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По результатам внеплановой проверки в отношении АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области установлено нарушение законодательства в части правомерности начисления за услуги теплоснабжения, а также по соблюдению обязанности заключения договоров в соответствии с типовыми договорами, установленными уполномоченным органом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному уполномоченным органом.

ДКРЕМ по ВКО по итогам проверки оказания услуги потребителю, проживающему по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект Абая, дом 18/2 установил, что начисление за услуги теплоснабжения за период октябрь - декабрь 2020 года произведен не по утвержденной местным исполнительным органом норме потребления тепловой энергии, что не соответствует требованиям законодательства о естественных монополиях.

В этой связи, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» привлечено к административной ответственности по ч. 5 ст. 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Кроме того, по результатам проверки установлено несоответствие заключенных индивидуальных договоров на оказание услуги по снабжению тепловой энергией с типовыми договорами, утверждённым приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58.

В связи с этим, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 164 Кодекса с выплатой штрафа в размере 4 667 200 тенге .

От АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» поступило ходатайство, в связи с чем, административные дела направлены в Специализированный административный суд г. Усть-Каменогорск для рассмотрения по существу.

Таким образом, ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской области проводит систематическую работу, ориентированную на потребителей коммунальных услуг.

Напоминаем, что в 2021 году тариф АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» для населения сохранен на уровне 2020 года в размере 3018,12 тенге/Гкал без НДС, в том числе:

для населения без приборов учета – 3621,74 тенге/Гкал без НДС;

для населения с прибором учета – 1822, 82 тенге/Гкал без НДС.