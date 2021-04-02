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    17:45, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    АО «Транстелеком» отчитается по результатам деятельности за 2020 год

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VІ, АО «Транстелеком» объявляет о проведении слушаний об отчете общества по результатам деятельности за 2020 год по регулируемым услугам: предоставление в аренду телефонной канализации.

    Слушания состоятся 28 апреля 2021 года по адресу: г.Нур-Султан, ул. Кунаева, 10, Офис АО «Транстелеком», в 15 часов 00 минут.

    Предварительное формирование списка слушателей истекает за 24 часа до проведения слушаний и производится по телефонам (7172) 600-080, 600-077.

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