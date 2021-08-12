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АО «Таразэнергоцентр» вернет потребителям более 600 млн тенге

12 Августа 2021 18:26
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АО «Таразэнергоцентр» вернет потребителям более 600 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе снижен тариф на потребление тепловой энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте комитета по регулированию естественных монополий Минэкономики РК по Жамбылской области, проведен анализ исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» по итогам 2020 года. Кроме того, дополнительно проведена совместная работа с Агентством РК по финансовому мониторингу по анализу исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» 2019 года.

«В результате установлено, - пояснил руководитель отдела ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области Бек Момбаев, - что АО «Таразэнергоцентр» не соблюдало требования Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях». Это касается исполнения утвержденных тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ. Действия субъекта привели к тому, что он получил необоснованный доход».

Сумма необоснованного дохода АО «Таразэнергоцентр» за 2019-2020 годы с учетом ставки рефинансирования, по словам спикера, составила 600 943 310 тенге.

«В связи с этим, приказом департамента КРЕМ по Жамбылской области от 10 августа 2021 года для АО «Таразэнергоцентр» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по производству тепловой энергией сроком на один год - с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года», - сказал спикер.

В результате тариф на производство тепловой энергии для жителей Жамбылской области снизился на 22,16% - с 3 924,46 тенге/Гкал без НДС до 3 054,76, подчеркнул руководитель отдела ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области Бек Момбаев.

Напомним, ранее в Таразе департамент комитета по регулированию естественных монополий Минэкономики РК по Жамбылской области пресек необоснованное повышение цен на коммунальные услуги, отклонив заявку АО «Таразэнергоцентр» на повышение тарифа и тарифной сметы по услуге «производство и снабжение тепловой энергией» на 2022 - 2026 годы. Компания планировала в 2 раза повысить тарифы на тепло для населения и в 3,2 раза для юрлиц, обосновывая повышение необходимостью увеличения расходов на ремонт оборудования ТЭЦ-4.

Помимо этого, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении АО «Таразэнергоцентр» по факту хищения 2,2 миллиарда тенге, фиктивно потраченных на ремонт оборудования.


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#Жамбылская область   #ЖКХ   #Экономика   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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