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    10:06, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    АО «Самрук-Қазына»: Мангистауская область – приоритетный регион для инвестирования

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область состоялось совещание по социально-экономическому развитию региона, на котором выступил Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.

    В своем докладе глава Фонда отметил важное значение Мангистау для Группы «Самрук-Қазына», к которой относится более 40 предприятий области. Суммарный объем инвестиций превышает 790 млрд тенге.

    В настоящий момент Фонд реализует в регионе крупные инвестиционные проекты:

    • Строительство опреснительной установки на месторождении Каражанбас.

    • Строительство газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен.

    • Реконструкция газопровода Бейнеу-Жанаозен.

    • Завершение строительства паромного комплекса в порту Курык.

    В 2021-2024 г.г. группой Фонда предусмотрена реализация новых инвестпроектов на сумму 674 миллиарда тенге.

    Фонд на постоянной основе оказывает благотворительную помощь региону. За последние годы реализовано 16 проектов на сумму более 1 млрд тенге в сфере здравоохранения, образования и развития спорта. В этом году будет завершено строительство современного медицинского центра в г. Жанаозен стоимостью 10 миллиардов тенге. Установлены спортивные и детские площадки, закуплены школьные автобусы и машины скорой помощи, оказана помощь ветеранам нефтегазовой отрасли.

    Пристальное внимание уделяется вопросам социальной стабильности. Совместно с «КазМунайГаз» и межведомственной комиссией проводится активная работа по разрешению трудовых споров.

    • при Фонде создан оперативный штаб социальной стабильности;

    • проведены переговоры с подрядчиками;

    • создан механизм, не позволяющий снижать стоимость услуг за счет снижения заработной платы;

    • внесены изменения в процессы закупок Фонда.

    Теги:
    Экономика Мангистауская область
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