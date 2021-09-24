АО «Самрук-Қазына»: Мангистауская область – приоритетный регион для инвестирования

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область состоялось совещание по социально-экономическому развитию региона, на котором выступил Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.

В своем докладе глава Фонда отметил важное значение Мангистау для Группы «Самрук-Қазына», к которой относится более 40 предприятий области. Суммарный объем инвестиций превышает 790 млрд тенге.

В настоящий момент Фонд реализует в регионе крупные инвестиционные проекты:

• Строительство опреснительной установки на месторождении Каражанбас.

• Строительство газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен.

• Реконструкция газопровода Бейнеу-Жанаозен.

• Завершение строительства паромного комплекса в порту Курык.

В 2021-2024 г.г. группой Фонда предусмотрена реализация новых инвестпроектов на сумму 674 миллиарда тенге.

Фонд на постоянной основе оказывает благотворительную помощь региону. За последние годы реализовано 16 проектов на сумму более 1 млрд тенге в сфере здравоохранения, образования и развития спорта. В этом году будет завершено строительство современного медицинского центра в г. Жанаозен стоимостью 10 миллиардов тенге. Установлены спортивные и детские площадки, закуплены школьные автобусы и машины скорой помощи, оказана помощь ветеранам нефтегазовой отрасли.

Пристальное внимание уделяется вопросам социальной стабильности. Совместно с «КазМунайГаз» и межведомственной комиссией проводится активная работа по разрешению трудовых споров.

• при Фонде создан оперативный штаб социальной стабильности;

• проведены переговоры с подрядчиками;

• создан механизм, не позволяющий снижать стоимость услуг за счет снижения заработной платы;

• внесены изменения в процессы закупок Фонда.