АО «Самрук-Қазына» и крупнейший в мире производитель ж/д транспорта договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали АО «Самрук-Қазына» и китайская корпорация CRRC Corporation Limited, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов провел встречу с председателем CRRC Corporation Limited и по совместительству главой CRRC Group Сунь Юнцаем.

CRRC Corporation Limited - корпорация из КНР, крупнейший в мире производитель железнодорожного транспорта.

«Самрук-Қазына» и CRRC Corporation Limited подписали соглашение о сотрудничестве. Документ носит стратегический характер, направлен на укрепление связей и поиск новых инвестиционных возможностей.

На встрече было отмечено, что Казахстан также заинтересован в глубокой локализации производства локомотивов с применением передовых технологий и созданием сервисных центров обслуживания техники. CRRC, в свою очередь, через республику может получить доступ к рынкам ЕАЭС и Европы.

- Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем ежегодно показывает положительную динамику. За 2023 год объем перевозок грузов составил 28,3 млн тонн, увеличившись на 22% к 2022 году. CRRC является нашим давним надежным партнером, и мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества, - отметил в ходе встречи Жакупов.

Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 млрд долларов.

Государства также сотрудничают и в рамках Казахстанско-Китайского делового совета. Совет является диалоговой площадкой для бизнес-кругов Казахстана и Китая и призван активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.