АО «Самрук-Қазына» и гонконгские партнеры обменялись документами о сотрудничестве

В рамках рабочего визита главы администрации Гонконга Джона Ли в Казахстан состоялся обмен документами между АО «Самрук-Қазына», его портфельными компаниями и гонконгскими партнерами, передает Kazinform.

1. Меморандум о взаимодействии с финансовыми рынками Гонконга между «Самрук-Қазына» и China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited. Документ направлен на укрепление сотрудничества с китайскими партнерами и финансовыми институтами Гонконга в преддверии планируемого IPO АО «НК «Қазақстан темір жолы».

2. Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Қазына» и Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK), предусматривающий сотрудничество в рамках подготовки потенциального IPO АО «Қазақстан Темір Жолы» на Гонконгской фондовой бирже (HKEX).

3. Меморандум о сотрудничестве между ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и Ewpartners Investment Management Limited, закрепляющий намерения сторон по инвестированию в проекты по производству продукции для гемодиализа (диализаторов и мембран), включая реализацию проекта на территории Казахстана.

4. Меморандум о взаимопонимании между авиакомпанией Air Astana и China International Capital Corporation, предсматривающий развитие сотрудничества в сфере рынков капитала, привлечения инвестиций и стратегического финансового консультирования.

5. Меморандум о развитии партнерства между АО «Казахтелеком» и PCCW OTT (Hong Kong) Limited в области цифровых медиа и стриминговых сервисов.

Документы направлены на расширение финансового, инвестиционного и технологического сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом.