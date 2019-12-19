АО «Пассажирские перевозки» запускает мобильное приложение по продаже билетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях совершенствования электронной продажи билетов АО «Пассажирские перевозки» запускает мобильное приложение «Билеты КТЖ» по продаже проездных документов на платформе Android, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Приложение по своему функционалу идентично сайту «BILET.RAILWAYS.KZ» и сохранило опцию «Лист ожидания». Приложение можно скачать через Play Market по ссылке – (Билеты КТЖ).

В связи с тем, что программная разработка работает в тестовом режиме, то Компания будет признательна за комментарии и предложения по улучшению интерфейса и функционалу приложения (эл.почта - clpp2012@mail.ru).

Национальный перевозчик напоминает, что проездные документы (билеты) можно оформить на интернет-ресурсе BILET.RAILWAYS.KZ или через билетные кассы, сторонние интернет-сайты, автоматы самообслуживания («КИВИ» и «Касса-24») или воспользоваться услугами почтовых отделений, в случае отсутствия мест, можно абсолютно бесплатно воспользоваться услугой «Лист ожидания» за 7 суток до отправления поезда.

При выявлении фактов незаконной перепродажи билетов необходимо проявлять активную гражданскую позицию и обращаться в Линейные отделы полиции Департамента полиции на транспорте МВД РК, сотрудники которых на постоянной основе находятся на вокзалах.

В случаях участия в незаконной перепродажи билетов сотрудников компании просим направлять информацию на блог генерального директора АО «Пассажирские перевозки» с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия необходимых мер, вплоть до расторжения трудовых договоров.