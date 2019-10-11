АО «Пассажирские перевозки» покупает новые российские вагоны на 20 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» покупает новые вагоны. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор компании Михаэль Кортюм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также одна из краткосрочных побед, над которой мы работаем, чтобы к лету следующего года у нас не было проблем с недостатком вагонов. Проблемы с нехваткой вагонов мы будем стараться устранять в зимний период. По этому поводу у нас ведутся активные переговоры с ремонтными цехами. Также мы получаем новые вагоны. Первые вагоны приходят уже на следующей неделе и 22 числа мы получаем еще дополнительные вагоны. На следующей неделе прибудут 19 вагонов и 22 октября мы примем еще четыре вагона», - сказал Михаэль Кортюм.

Он также высказался по вопросу качества покупаемых вагонов.

«Две недели назад я ознакомился с вагонами, это вполне хорошие вагоны, у них автоматические двери, внутреннее убранство хорошее, имеется беспроводной интернет, система видеонаблюдения, качество вагонов очень высокое», - заверил Михаэль Кортюм.

В свою очередь официальный представитель АО «Пассажирские перевозки» Диас Ахметшарип

уточнил, что порядка 20 млрд тенге было затрачено на покупку 63 вагонов у Тверского вагоностроительного завода.