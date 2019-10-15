АО «Пассажирские перевозки»: как воспользоваться услугой «Бригадирский конверт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За три года свыше 70 тыс. человек воспользовались возможностью передать почтовую корреспонденцию посредством услуги «Бригадирский конверт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

«Бригадирский конверт» принимается начальником поезда от отправителя в упакованном и запечатанном виде (запечатывается в присутствии начальника поезда) с указанием сведений об отправителе и получателе (Ф.И.О. в соответствии с данными удостоверяющим личность, номер мобильного/городского телефона, станции отправления и назначения по территории Казахстана, почтовый адрес, Ф.И.О. получателя).

Размер конверта должен быть не более формата А4 и шириной до 3 см. (к перевозке допускается только бумажный носитель). Стоимость услуги - 500 тенге. Начальник поезда выдает квитанцию и чек. При получении конверта встречающему следует иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Невостребованный «Бригадирский конверт» хранится 30 рабочих дней с даты уведомления отправителя/получателя о возврате. По истечении 30 рабочих дней, ответственное лицо ж/д участка невостребованный «Бригадирский конверт» отправляет по почте с уведомлением на указанный адрес отправителя.

АО «Пассажирские перевозки» напоминает, что все свои обращения пассажиры могут направлять на единый контакт-центр на номер 1433 или на блог генерального директора АО «Пассажирские перевозки», с предоставлением фото и видео материалов.

Видео-инструкция услуги «Бригадирский конверт»