АО «НУХ «Байтерек» оптимизирует свою структуру в целях эффективной реализации государственной жилищной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина приняты решения о реорганизации двух дочерних компаний и выпуске шестой облигационной программы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В рамках реализации поставленной в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года задачи по сокращению количества операторов жилищных программ совет директоров принял решение о слиянии своих дочерних организаций – АО «Байтерек девелопмент» и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания». До конца текущего года также запланировано присоединение АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в состав Единого оператора в сфере жилищного строительства.

В ходе заседания принято решение о запуске шестой облигационной программы для обеспечения эффективной реализации государственной жилищной политики.

Совет директоров утвердил размещение 8 млн простых акций Холдинга для увеличения уставного капитала АО «БРК-Лизинг» на 8 млрд тг в целях финансирования проектов развития машиностроения.

Участники заседания утвердили отчет по рискам АО «НУХ «Байтерек» за IV квартал 2019 года. За указанный период по риск аппетиту Холдинга целевой уровень и лимиты не нарушались. Объем доступных финансовых ресурсов увеличился с 571 до 595 млрд тг, главным образом за счет увеличения собственного капитала АО «НУХ «Байтерек». По остальным видам рисков существенные изменения не зафиксированы, риски оцениваются на среднем уровне.

На заседании также были рассмотрены отчет службы внутреннего аудита за IV квартал 2019 года, результаты исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек» на 2019-2020 гг. по итогам 2019 года и другие вопросы.