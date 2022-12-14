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АО «НК «ҚТЖ» заключило договоры с компанией «Stadler»

14 Декабря 2022, 10:30
АО «НК «ҚТЖ» заключило договоры с компанией «Stadler»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 декабря 2022 года группа компаний АО «НК «ҚТЖ» и компания «Stadler» подписали договоры на поставку и техническое обслуживание пассажирских вагонов, которые будут собираться по швейцарской технологии на базе отечественного вагоностроительного завода.

Договоры заключены в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями, подписанного 29 ноября 2021 года во время официального визита Главы Государства РК в Швейцарию.

Компанией Stadler планируется модернизация производственной площадки и оборудования завода для организации сборки 537 пассажирских вагонов для группы АО «НК «ҚТЖ» в период с 2023 по 2030 годы.

Итогом реализации сотрудничества АО «НК «ҚТЖ» и компании Stadler станет значительное улучшение технического состояния пассажирского вагонного парка, повышение безопасности и комфорта пассажиров.


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