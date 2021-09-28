АО «НК «ҚТЖ» провело встречу с экспортерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством исполняющего обязанности заместителя председателя Правления АО «НК «ҚТЖ» по грузовому движению Оралхана Кулакова состоялась ZOOM-конференция с отечественными экспортерами, груз которых простаивает на казахстанско-китайской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Қазақстан темір жолы».

С середины августа текущего года, после выявления новых случаев заболевания Covid-19 среди работников станции Алашанькоу, КНР снизил прием поездов с 18 до семи-восьми составов в сутки. Китайская сторона без ограничений принимает только контейнерные поезда. Кроме того, на китайской станции идут ремонтные работы, что также снижает прием и сдачу поездов.

По состоянию на 26 сентября в направлении станции Достык задержаны в пути следования 106 поездов или 5 300 вагонов. При этом казахстанские железнодорожники принимают поезда из КНР в установленные сроки и объемах.

«КНР согласовывает план объема груза без ограничений, однако на практике груз принимается только в контейнерах. Особую тревогу вызывает ситуация по простою зерновых грузов в зерновозах и крытых вагонах. Мы обращались в разные ведомства. Однако технологический процесс задерживается», - сказал Оралхан Кулаков.

В ходе конференции АО «НК «ҚТЖ» предложило экспортерам активно грузиться в контейнерах, переориентировать груз со станции Достык на пограничный переход Алтынколь–Хоргос, переадресовать на другие направления. Железнодорожники также пояснили, что бизнесу необходимо параллельно проработать вопросы перевозки грузов со своими получателями на китайской стороне, чтобы совместными усилиями решить вопрос.

Оралхан Кулаков заверил, что грузоотправитель не останется один на один с проблемой. Как отметили организаторы конференции, вопросы экспортеров на особом контроле руководства АО «НК «ҚТЖ».

В завершение встречи грузоотправителей пригласили принять участие в совещании в формате видеоконференцсвязи с китайскими железнодорожниками, которое по традиции проходит каждый вторник на площадке АО «НК «ҚТЖ».