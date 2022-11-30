АО «НК «ҚТЖ» подписало соглашения с ALSTOM и банком Société Générale

30 Ноября 2022, 11:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Париже в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию подписаны соглашения между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и «ALSTOM Transport SA» и между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и банком Société Générale, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Согласно принятому документу компания ALSTOM в период 2023-2029 гг. произведет на казахстанском заводе ЭКЗ и поставит 245 электровозов для АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Данная сделка будет проведена при активном содействии Министерства финансов Франции, государственного экспортно-импортного агентства BPIFrance и банка Société Générale, которые субсидируют процентную ставку.

Это решит вопрос существующего дефицита электровозов и даст возможность предоставления качественных услуг казахстанским грузоотправителям.

Фото: railways.kz