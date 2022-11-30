Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

АО «НК «ҚТЖ» подписало соглашения с ALSTOM и банком Société Générale

30 Ноября 2022, 11:30
АО «НК «ҚТЖ» подписало соглашения с ALSTOM и банком Société Générale

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Париже в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию подписаны соглашения между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и «ALSTOM Transport SA» и между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и банком Société Générale, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Согласно принятому документу компания ALSTOM в период 2023-2029 гг. произведет на казахстанском заводе ЭКЗ и поставит 245 электровозов для АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Данная сделка будет проведена при активном содействии Министерства финансов Франции, государственного экспортно-импортного агентства BPIFrance и банка Société Générale, которые субсидируют процентную ставку.

Это решит вопрос существующего дефицита электровозов и даст возможность предоставления качественных услуг казахстанским грузоотправителям.

Фото: railways.kz


Теги:
Новости по теме
Мажилис одобрил соглашение о сотрудничестве с КНР в спасании гражданских воздушных судов
Свыше 7 тысяч грузовых вагонов прошли ремонт
Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
Читайте также
300 автобусов закупят в Алматы
Свыше 7 тысяч грузовых вагонов прошли ремонт
Городские маршруты пополнились 35 новыми автобусами в Караганде
Французская компания намерена построить ветроэлектростанцию на юго-востоке Казахстана
50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
Президент Казахстана принял председателя cовета директоров Orano S.A.
Президент Казахстана провел встречу с Председателем Сената Франции
Президент РК встретился с основателем Французского института международных отношений
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана

Лента новостей