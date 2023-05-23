АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Huawei углубляют сотрудничество в железнодорожной сфере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «НК «Қазақстан темір жолы» и Huawei Казахстан подписали Соглашение о намерении. Документ подписан в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ».

В рамках Соглашения планируется реализация проектов по цифровизации инфраструктуры КТЖ с использованием облачных решений, Big Data, Интернета вещей и искусственного интеллекта. Стороны намерены создать совместный Инновационный центр для изучения и разработки телекоммуникационных технологий для транспортной индустрии.

«Мы рады сотрудничать с КТЖ в продвижении технологических инноваций и модернизации транспортной инфраструктуры Казахстана. Это партнерство является важным шагом в наших усилиях по продвижению технологических инноваций и продвижению цифровой трансформации страны», — отметил генеральный директор Huawei Казахстан Чжао Сюй.

Основанная в 1987 году, компания Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. В компании Huawei работает 207 тыс. сотрудников, и она осуществляет свою деятельность в более чем 170 странах и регионах. Компания Huawei впервые вышла на рынок Казахстана в 1998 году.