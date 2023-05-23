Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Наука и инновации

АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Huawei углубляют сотрудничество в железнодорожной сфере

Редактор:  
Артем Волков
23 Мая 2023, 10:00
АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Huawei углубляют сотрудничество в железнодорожной сфере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «НК «Қазақстан темір жолы» и Huawei Казахстан подписали Соглашение о намерении. Документ подписан в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ».

В рамках Соглашения планируется реализация проектов по цифровизации инфраструктуры КТЖ с использованием облачных решений, Big Data, Интернета вещей и искусственного интеллекта. Стороны намерены создать совместный Инновационный центр для изучения и разработки телекоммуникационных технологий для транспортной индустрии.

«Мы рады сотрудничать с КТЖ в продвижении технологических инноваций и модернизации транспортной инфраструктуры Казахстана. Это партнерство является важным шагом в наших усилиях по продвижению технологических инноваций и продвижению цифровой трансформации страны», — отметил генеральный директор Huawei Казахстан Чжао Сюй.

Основанная в 1987 году, компания Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. В компании Huawei работает 207 тыс. сотрудников, и она осуществляет свою деятельность в более чем 170 странах и регионах. Компания Huawei впервые вышла на рынок Казахстана в 1998 году.


Бизнес   Технологии   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО
Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Неизвестный избил женщину в Алматы
Неизвестный избил женщину в Алматы
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею