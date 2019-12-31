АО «НГК «Тау Кен Самрук»: Развитие юниорского рынка поможет решить проблему восполнения запасов ТПИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ищут пути решения проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы. По оценкам экспертов, разведанных запасов цветных металлов хватит для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий лишь на несколько десятков лет, передает МИА «Казинформ».

Участники горнорудного рынка сейчас в один голос говорят, что вывести отечественную геологоразведку из затянувшегося кризиса можно, создав условия для развития конкурентного рынка в отрасли. «Тау-Кен Самрук», как национальная компания, предлагает юниорам – небольшим компаниям, работающим в сфере геологоразведки, всестороннюю поддержку. Разработана специальная программа, определены основные критерии, согласно которым будут отбирать проекты для участия в программе. Важность и своевременность этой инициативы специалисты объясняют тем фактом, что уже сегодня некоторые заводы столкнулись с дефицитом сырья.

В «Тау-Кен Самрук» отмечают, что, к примеру, столичный аффинажный завод мог бы на 60% увеличить свою производственную мощность.

«Завод «Тау-Кен Алтын» производит слитки золота чистотой 99,99%. В этом году мы вывели предприятие на проектную мощность (25 тонн), думаю, год закроем на уровне 28 тонн. При этом мы уже сейчас можем без дополнительных вложений увеличить производство золота до 40 тонн. Единственное условие – это достаточный объём поставок сырья. Казцинк тоже имеет дополнительные мощности: они могут увеличить производство в 2 раза. Но эти ресурсы пока не задействованы. Причина - у нас на рынке нет достаточного объема золота. Мы должны начать работу по увеличению золотодобычи, а это невозможно без полномасштабного развития геологоразведки», - отметил председатель правления АО «НГК «Тау Кен Самрук» Қанат Құдайберген.

Аффинажный завод «Тау-Кен Алтын» расположен на территории СЭЗ «Астана – новый город». Высокую ликвидность выпускаемой здесь продукции подтверждает сертификат Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA).

«Сертификат Good Delivery дает нам определенный международный статус, хорошие возможности при формировании цены, а также определяет нашу надежность как делового партнёра. Одновременно это, конечно, налагает и большую ответственность за соблюдение требований «Руководства по ответственному золоту LBMA», - отметил Қанат Құдайберген.

Еще одно производственное предприятие в активе компании - завод по производству металлургического кремния, Tau-Ken Temir. Поскольку прежние хозяева оставили завод в плачевном состоянии, пришлось приложить немало усилий, в том числе финансовых, чтобы наладить полный цикл производства.

«Когда кремниевый завод к нам поступил - он был, мягко говоря, в нереспектабельном состоянии. Печи работали с недостаточной мощностью, фильтрационный узел был в плохом состоянии. Пришлось достраивать, дорабатывать цеха своими силами. На сегодняшний день извлекаемость и производственный процесс в целом налажен», - рассказал Қанат Құдайберген.

Благодаря усилиям специалистов компании повышена производительность, снижена себестоимость продукции. Однако предприятие столкнулось с негативным влиянием внешних факторов: рынок кремния переживает не лучшие времена.

«К сожалению, рынок кремния упал очень сильно, на 46%. Такое существенное снижение цен оказалось критическим для рынка. В Испании, Исландии и некоторых восточноевропейских странах уже закрылись заводы по производству кремния. Есть информация о планируемой остановке двух российских заводов. Перед нами сейчас дилемма - что делать в этой ситуации? Идти на осознанные убытки, или пока приостановить работу завода. Заняться ремонтом, подготовкой к подъему рынка, который, по оценкам наших аналитиков, ожидается к концу 2020 года. Вот такая ситуация», - пояснил Қанат Құдайберген.

Однако и в этой ситуации в нацкомпании не сидят, сложа руки, и намерены с выгодой для отечественной экономики использовать конъюнктуру мирового рынка. В частности, компания планирует наладить производство вольфрамовой продукции высокого передела. Как отметил Қанат Құдайберген, уже готовы к освоению два больших и перспективных месторождения этого редкого металла.

«Вольфрамовые месторождения Верхнее Кайракты и Северный Катпар расположены в Карагандинской области. Их разработку пытались начать еще в советское время и даже построили поселок. Но с развалом союза вся работа остановилась. Теперь мы на этих месторождениях полностью завершили геологоразведочные работы, заверили запасы по Северному Катпару, приступаем к разработке ТЭО. Проект по производству вольфрамовой продукции планируется реализовать с участием стратегического партнёра. С учётом высокой стоимости проекта, это поможет минимизировать возможные риски», - добавил Қанат Құдайберген.

В целом финансовое состояние нацкомпании на сегодня характеризуется как стабильное и независимое от внешних кредиторов. По итогам уходящего года компания планирует получить общий доход в размере более 400 млрд. тенге.