АО «KEGOC» ввело ограничение потребления электроэнергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в ЕЭС Казахстана сохраняется напряженная обстановка с балансом электроэнергии и мощности, связанная с высокими темпами роста потребления электроэнергии. 5 октября 2021 года в рамках исполнения возложенных на системного оператора обязательств были проведены мероприятия по ограничению потребления согласно графикам, согласованным с местными исполнительными органами. Об этом сообщила пресс-служба АО «KEGOC», передает МИА «Казинформ».

Так за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, рост потребления составил 11,8 % по Южной зоне, 5,8 % по Северной зоне и 6,6% по Западной зоне. В часы пик потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1000-1500 МВт, что сопоставимо с потреблением целой области, например, Алматинской.

Ситуация значительно усугубляется дефицитом генерирующих мощностей из-за большого количества аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях ЕЭС РК. Например, продолжительность аварийных отключений генерации с начала 2021 года, в сравнении с аналогичным показателем 2020 года увеличилась на 25%. При этом по отдельным типам оборудования увеличение данного показателя значительно выше: продолжительность аварийных остановов турбоагрегатов возросла более чем в 2 раза (+134%, 12177 часов в 2020 году, 28550 часов в 2021 году), продолжительность аварийных остановов газовых турбин возросла на 43%, энергоблочного оборудования на 18%.

Недостаток генерации приводит к невозможности удовлетворения потребностей потребителей в электроэнергии и мощности. Это в свою очередь приводит к значительным отклонениям фактического потребления потребителями ЕЭС Казахстана от плановых величин. Отклонения мощности по энергосистеме составляют порядка 1000 МВт из них только по Южной зоне ЕЭС Казахстана отклонения превышают 700 МВт. Недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана – есть риск возникновения крупной системной аварии. На вечерний максимум переток по транзиту Север-Юг ЕЭС Казахстана превышает допустимые значения. Ввиду полного исчерпания всех имевшихся резервов генерации, системный оператор отмечает необходимость осуществления плановых поставок из сопредельных энергосистем для целей замещения аварийно выбывшей генерации и планового импорта для потребителей.

Согласно законодательства Республики Казахстан, АО «KEGOC» как Системный оператор обязан обеспечивать надежность работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан. При наличии сверхпланового потребления, АО «KEGOC» будет вынужден принимать меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления согласно плановым значениям, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5 октября 2021 года в рамках исполнения возложенных на Системного оператора обязательств были проведены следующие мероприятия по ограничению потребления согласно графикам, согласованным с местными исполнительными органами: Ограничения в сетях АО «АЖК» - 75 МВт. (перебор 160 МВт, сверх диапазона 90 МВт). Ограничения в сетях АО «Кызылординская РЭК» - 31 МВт (перебор 39 МВт, сверх диапазона 33 МВт). Ограничения АО «Enegix» - 68 МВт (перебор 100 МВт, сверх диапазона 90 МВт).