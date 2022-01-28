АО «KEGOC» рассказало о причинах отключения электроснабжения на юге Казахстана 25 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1 500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».

В целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны, действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

«Благодаря правильной и своевременной работе противоаварийной автоматики АО «KEGOC» все электростанции в южных областях республики остались в работе продолжая электро и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1 500 МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» вынужденные ограничения составили порядка 1 800 МВт», - говорится в сообщении.

Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9 600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2 600 МВт (100% потребления).

В ходе оперативного восстановления схемы сети уже в 14:45 были сняты все ограничения по Кызылординской области, в 14:53 сняты все ограничения по г. Алматы и Алматинской области. К 16:00 было восстановлено электроснабжение потребителей южных областей Казахстана.

В рамках восстановления со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции данных стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия.

«Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг.

Касательно отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг сообщаем, что в Единой электроэнергетической системе РК (ЕЭС РК) сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году – 1,9%.

В условиях дефицита электроэнергии, в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны, АО «KEGOC» совместно с электростанциями и энерогоснабжающими организациями, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров», - пояснили в пресс-службе компании.