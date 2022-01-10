АО «KEGOC»: Работа национальной электрической сети Казахстана обеспечивается в нормальном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением Президентом Республики Казахстан Чрезвычайного положения в период с 5 по 19 января 2022 года в АО «KEGOC» создан оперативный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании по управлению электрическими сетями.

Штабом проводится координация всех мер по обеспечению надежного функционирования Национальной электрической сети (НЭС) Казахстана.

Все оперативные службы и подразделения компании переведены на усиленный режим работы. Организовано круглосуточное дежурство из числа ответственных руководителей компании. Приняты меры по усилению режима охраны всех объектов АО «KEGOC».

НЭС работает в штатном режиме. KEGOC, как Системный оператор, обеспечивает надежное функционирование Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, а также успешно взаимодействует с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы.