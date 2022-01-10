РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 10 Январь 2022 | GMT +6

    АО «KEGOC»: Работа национальной электрической сети Казахстана обеспечивается в нормальном режиме

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением Президентом Республики Казахстан Чрезвычайного положения в период с 5 по 19 января 2022 года в АО «KEGOC» создан оперативный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании по управлению электрическими сетями.

    Штабом проводится координация всех мер по обеспечению надежного функционирования Национальной электрической сети (НЭС) Казахстана.

    Все оперативные службы и подразделения компании переведены на усиленный режим работы. Организовано круглосуточное дежурство из числа ответственных руководителей компании. Приняты меры по усилению режима охраны всех объектов АО «KEGOC».

    НЭС работает в штатном режиме. KEGOC, как Системный оператор, обеспечивает надежное функционирование Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, а также успешно взаимодействует с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы.

    Теги:
    Энергетика Общество ЧП-2022 Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Сегодня, 12:38
    Мать первоклассника заявила об изнасиловании ребенка в школе в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!