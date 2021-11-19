АО «KEGOC» прокомментировало информацию касательно майнинговой фермы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «KEGOC» прокомментировало информацию касательно майнинговой фермы, обнаруженной сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в районе подстанции 500 кВ ЦГПП. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Обнаруженные контейнеры с оборудованием для осуществления майнинга находятся на территории ТОО «Alageum Electric Astana» и принадлежат его субпотребителю - ТОО «Genesis energy qazaqstan».

ТОО «Alageum Electric Astana» (филиал АО «Alageum Electric», деятельность: ремонт трансформаторного оборудования 6-10 кВ) еще в 2007 году получило у АО «KEGOC» технические условия на подключение к подстанции ТП-1 напряжением 10 кВ и его электроснабжение осуществляется в соответствии с условиями договора, в пределах заявленной мощности 0,3 мВт», - сообщили в АО «KEGOC».

«Также отмечаем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан АО «KEGOC» не имеет право осуществлять проверку хозяйствующих субъектов, в том числе на предмет наличия «серых» майнинговых ферм. При этом АО «KEGOC» готово оказать всестороннее содействие уполномоченным государственным органам по данному вопросу.

В связи с текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе страны, АО «KEGOC», как системный оператор, заинтересовано в выявлении и отключении от энергоснабжения незаконно действующих майнинговых ферм», - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО.



