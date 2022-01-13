АО «KEGOC» передало Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ в собственность государства
Данная доля, на основании договора дарения, была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства.
ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» создано Системным оператором АО «KEGOC» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».
Согласно Уставу ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», видами деятельности являются:
- продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);
- обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;
- финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.