АО «KEGOC» передало Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ в собственность государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 декабря 2021 года в соответствии с решением совета директоров АО «KEGOC» от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100% доли участия ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (РФЦ), принадлежащих АО «KEGOC», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Данная доля, на основании договора дарения, была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства.

ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» создано Системным оператором АО «KEGOC» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

Согласно Уставу ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», видами деятельности являются:

- продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);

- обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;

- финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.