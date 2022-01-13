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    18:05, 12 Январь 2022 | GMT +6

    АО «KEGOC» передало Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ в собственность государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 декабря 2021 года в соответствии с решением совета директоров АО «KEGOC» от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100% доли участия ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (РФЦ), принадлежащих АО «KEGOC», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Данная доля, на основании договора дарения, была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства.

    ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» создано Системным оператором АО «KEGOC» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

    Согласно Уставу ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», видами деятельности являются:

    - продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);

    - обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;

    - финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.

    Теги:
    Энергия будущего Правительство РК Энергетика Экономика
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