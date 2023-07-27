АО «KEGOC»: четверть века созидания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) KEGOC было создано 11 июля 1997 года. Это были годы проведения в Казахстане кардинальных реформ с переходом от государственного вертикально интегрированного энергетического комплекса к масштабной реструктуризации и формированием в отрасли модели рыночных отношений, передает МИА «Казинформ».

За годы существования АО «KEGOC» внесла и продолжает вносить существенный вклад в становление и развитие электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

Учитывая состояние основных активов электрической сети – воздушных линии электропередачи (ВЛ) и подстанции (ПС) классом напряжения 500 и 220 кВ, вошедшие в состав НЭС Казахстана, которыми владеет и управляет KEGOC, были построены в 70-80-х годах прошлого века, с первых дней основания компания начала реализацию проектов, направленных на коренную модернизацию и развитие инфраструктуры электросетевых объектов. В 2000 году KEGOC приступил к реализации проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, I, II этапы». Проект завершился в 2015 году.

В рамках проекта произведена замена высоковольтного оборудования, релейной защиты и противоаварийной автоматики, установлены системы мониторинга и управления верхнего, среднего и подстанционного уровня, система коммерческого учета, системы спутниковой связи и другие технологические системы ведущих мировых производителей (SIEMENS, ABB, GЕ и др.)

В период с 2004 по 2022 год были реализованы крупные электросетевые проекты «Строительство второй линии 500 кВ транзита Север – Юг Казахстана», «Строительство ПС 500 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ», «Выдача мощности Мойнакской ГЭС», «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП – Осакаровка», «Строительство линии транзита 500 кВ Север – Восток – Юг» состоящий из двух этапов «Строительство линии 500 кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС – Усть-Каменогорск, 1 этап» и «Шульбинская ГЭС – Актогай – Талдыкорган – «Алма», 2 этап», «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана».

В результате было обновлено 80% оборудования подстанций, построено 4 000 километров линий электропередачи напряжением 500-220 кВ, введены в эксплуатацию четыре новые ПС класса напряжения 500 кВ «Алма», «Актогай», «Семей» и «Талдыкорган». Это в целом на порядок повысило надежность и качество снабжения потребителей электроэнергией.

В 2022 году коллектив АО «KEGOC» завершил первый этап проекта по реконструкции воздушных линий электропередачи 220-500 кВ в филиалах АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС», «Западные МЭС» и «Сарбайские МЭС». Цель проекта – реконструкция существующих воздушных линий электропередачи, достигших нормативного срока службы, а также воздушных линий электропередачи, срок службы которых достигнет нормативного в ближайшие годы.

Также в 2022 году завершен проект по строительству подстанции 220 кВ «Орталық», реализуемый в рамках усиления схемы внешнего электроснабжения Туркестана.

Проект обеспечил электроснабжение Туркестанского энергоузла с учетом прогнозируемого значительного роста потребления электроэнергии в данном регионе.

Реализация крупномасштабных инвестиционных проектов продолжается. В текущем году компания намерена завершить проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана». Он направлен на повышение пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей Западной зоны ЕЭС Казахстана с усилением электрических сетей 220 кВ между западными областями республики.

В результате данной работы АО «KEGOC» подтверждает свой статус драйвера электроэнергетической отрасли и ведущей электросетевой компании страны. В настоящее время на балансе компании находятся линии электропередачи напряжением 220-1 150 кВ протяженностью порядка 27 тысячи километров и 82 электрическая подстанция с установленной мощностью трансформаторов более 39,1 ГВА, образующие НЭС. В компании работает около 4 тысяч человек.