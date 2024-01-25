АО «КазТрансГаз Аймак»: укрепление антикоррупционных мер и снижение рисков

В рамках стратегии по обеспечению прозрачности и снижению коррупционных рисков АО «КазТрансГаз Аймак» представило инновационные и эффективные меры, направленные на обеспечение прозрачного ценообразования по услугам газификации жилых домов. Основной инструмент в этом направлении – Маркетплейс market.ktga.kz, созданный компанией для взаимодействия строительно-монтажных организаций и потенциальных потребителей, передает агентство Kazinform.

Компания в начале октября 2023 года запустила сервис подачи заявок на получение технических условий на портале электронного правительства, что значительно упрощает процесс взаимодействия с клиентами и содействует прозрачности в предоставлении технических условий, которые можно получить через онлайн-сервис.

Также АО «КазТрансГаз Аймак» предпринимает широкий спектр мер для предотвращения и минимизации рисков коррупционных правонарушений. Важной частью комплексной программы по противодействию коррупции является Политика в области противодействия коррупции АО «КазТрансГаз Аймак». Созданная в Компании Служба комплаенс ответственна за контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции. Эта служба осуществляет оценку коррупционных рисков в Компании и обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан. Служба комплаенс готова принимать обращения по вопросам комплаенс по адресу: [email protected], - сообщили в компании.

Фото: АО «КазТрансГаз Аймак»

Также в рамках постоянной стратегии по противодействию коррупции в 2023 году АО «КазТрансГаз Аймак» приняло решение о создании нового Департамента корпоративной безопасности. Целью создания Департамента является усиление системы контроля и обеспечение комплексного подхода к вопросам безопасности и предотвращению коррупции внутри Компании.

- АО «КазТрансГаз Аймак» не теряет бдительности даже в сложных ситуациях. В ноябре 2023 года, когда было выявлено коррупционное правонарушение в Жезказганском газовом хозяйстве, Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, оказывая содействие в проведении расследования, - добавили в пресс-службе организации.

На текущий момент, АО «КазТрансГаз Аймак» предоставляет обществу возможность анонимного сообщения о фактах коррупции через Единый контакт-центр и горячую линию по короткому номеру 5169. Также Компания активно присутствует в социальных сетях.

АО «КазТрансГаз Аймак» подтверждает свою решимость бороться с коррупцией.