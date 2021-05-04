АО «Казпочта» развивает рынок интернет-покупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казпочта» активно развивает электронные сервисы для удобства клиентов. Недавно Национальный оператор почтовой связи привлек на казахстанский рынок электронной торговли популярный международный кэшбэк-сервис. Покупки через кэшбэк-сервис позволят держателям виртуальных карт АО «Казпочта» вернуть до 20% денег, использованных на интернет-покупки, передает МИА «Казинформ».

АО «Казпочта» стимулирует развитие в Казахстане рынка е-commerce, который положительно влияет на переход нашей экономики к безналичным платежам. Национальный оператор почтовой связи планомерно движется к созданию собственной экосистемы для развития электронной коммерции в соответствии с обновленной Стратегией развития до 2027 года.

«Мы видим во всем мире в связи с пандемией изменились потребительские привычки. Возросла доля e-commerce и активизировались online-сервисы. Казпочта, отвечая этим тенденциям, сотрудничает с электронными торговыми площадками и активно выпускает собственные платежные карты, в том числе виртуальные. У нас можно заказать доставку из любой точки мира в Казахстан и наоборот. Мы для удобства наших клиентов создали собственную экосистему и предоставляем полный спектр услуг», - отметил Управляющий директор по рискам и комплаенсу АО «Казпочта» Нурканат Нуракинов.

Достигнутая договоренность позволит онлайн-покупателям получать двойной cashback от партнеров LetyShops до 20% и дополнительный cashback до 2% при оплате картами Kazpost AliExpress, Kazpost Virtual. Открытие виртуальной карты можно произвести на сайте и в приложении post.kz.

Покупатели могут воспользоваться преимуществами кэшбэк-сервиса, объединяющего более 3 тыс. интернет-магазинов. На сайте post.kz в разделе «Выгодные Интернет покупки» необходимо ознакомиться с условиями онлайн-шоппинга. Перейти по ссылке на сайт партнера и пройти регистрацию. Выбрав магазин, оплатить онлайн-покупку картой АО «Казпочта». Получить кэшбэк, который можно перевести на любую карту АО «Казпочта».

Необходимо отметить, Национальный почтовый оператор в настоящее время проводит активную цифровую трансформацию бизнес-процессов. Компания, сохраняя традиционный перечень услуг, внедряет новые функции для совершенствования качества услуг и удобства казахстанцев.