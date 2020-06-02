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АО «Эмбамунайгаз» незаконно сожгло в факелах 1,3 млн кубометров газа в Атырауской области

2 Июня 2020 09:56
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АО «Эмбамунайгаз» незаконно сожгло в факелах 1,3 млн кубометров газа в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - АО «Эмбамунайгаз» незаконно сожгло в факелах 1.3 млн кубометров газа в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было установлено, что АО «Эмбамунайгаз» на факельных установках незаконно сожжено более 1,3 млн кубометров газа с высоким содержанием серы. В результате мер прокурорского надзора уполномоченным органом в доход государства взыскана сумма ущерба окружающей среде в размере 1 млрд 281 млн тенге», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

Проинформировав, что также за эмиссии в окружающую среду без разрешения уполномоченных органов с ТОО «KMG Nabors Drilling Company» взысканы налоговые платежи на сумму 153,1 млн тенге.



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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

Виктор Сутягин

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