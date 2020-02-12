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АО «Баспана» присоединили к Казахстанскому фонду устойчивости

12 Февраля 2020 10:59
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АО «Баспана» присоединили к Казахстанскому фонду устойчивости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился процесс добровольной реорганизации двух дочерних организаций Национального банка РК - АО «Баспана» в форме присоединения к АО «Казахстанский фонд устойчивости». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Реорганизация компаний была проведена для объединения дублирующих функций с целью обеспечения финансовой стабильности банков второго уровня. Теперь действующие и планируемые государственные программы будут сконцентрированы в деятельности одного оператора – «Казахстанского фонда устойчивости». Это позволит повысить эффективность и транспарентность работы объединенной организации и оптимизировать выделяемые для этого ресурсы (финансовые, человеческие и т.д.)», - отметили в Нацбанке.

Оценку процессу реорганизации двух вышеперечисленных компаний дало международное агентство Fitch Ratings, опубликовавшее документ, в котором после проведенного анализа подтвердило долгосрочный рейтинг «КФУ» в иностранной и национальной валютах на уровне BBB/прогноз «Стабильный». Рейтинг отражает мнение Fitch о прочных связях «КФУ» с Республикой Казахстан.

Объединенная компания продолжит работу в части содействия финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня, выполнения государственной жилищной программы «7-20-25», разработанной в рамках реализации задач первой инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», озвученной в Обращении Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента».

Что касается дальнейшего выкупа прав требования по займам у банков, то процесс будет проходить без лицензии на основании изменения Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» от 1 января 2020 года. Это позволит банкам второго уровня производить уступку прав требования по банковским займам организации, входящей в структуру Национального банка.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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