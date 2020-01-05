АО «Астана-Теплотранзит» выступит с предложением изменить тариф на тепло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько выросли тарифы на тепло в столице за последние пять лет, сообщил председатель правления АО «Астана-Теплотранзит» Василий Курисько, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Износ сетей теплоснабжения составляет на сегодня 56%. Просроченных ремонтов нет. Сейчас мы будем защищать тариф на 2021 - 2025 годы. Если тот тариф, который мы заявим, нам дадут, тогда мы не допустим просрочку ремонта сетей. Если не дадут, то, в принципе, вы сами знаете, что если не вкладывать средства, это «узкое место» может разорвать», - сказал Василий Курисько в ходе встречи с депутатами Мажилиса.





Руководитель предприятия также сообщил, насколько были повышены тарифы на тепло за последние пять лет в столице.

«Динамика тарифа - тариф, который есть, мы защитили до 2020 года включительно. Рост идет. За последние пять лет нам дали (одобрили - корр.) рост - в первый год на 7%, во второй год на 6,6% и в последние два года - 5,5%», - уточнил Василий Курисько.

Он также отметил, что средняя заработная плата работников предприятия составляет около 200 тыс. тенге.



