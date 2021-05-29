АО «Астана-РЭК» сообщили об аварийных отключениях ячеек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 04:26 ч. произошли аварийные отключения ячеек 10 кВ ПС «Новая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram пресс-службы АО «Астана-РЭК».

Причина отключения: повреждение кабельных линий 10кВ в сторону РП-200, находящегося на балансе РГП «Национальный центр биотехнологии» и РП-99.

На ограничении находятся восемь юридических объектов, десять многоэтажных жилых комплексов и один индивидуальный дом.

С 08:00 часов оперативно-выездные бригады установили дизель-генераторные установки для общедомовых нужд четырех МЖК. На остальных объектах включены собственные ДГУ при их наличии.

В ходе обследования трассы кабельной линии были обнаружены два подкопа в кабельный канал. Выявлено, что похищен медный экран с кабельной линии, что повлекло выход из строя линии электропередачи.

На данный момент производятся аварийно-восстановительные работы.

Для устранения повреждений задействованы четыре единицы оперативно-выездной бригады, бригады службы испытания и диагностики и службы кабельных линий.