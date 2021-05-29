АО «Астана-РЭК» сообщили об аварийных отключениях ячеек
Причина отключения: повреждение кабельных линий 10кВ в сторону РП-200, находящегося на балансе РГП «Национальный центр биотехнологии» и РП-99.
На ограничении находятся восемь юридических объектов, десять многоэтажных жилых комплексов и один индивидуальный дом.
С 08:00 часов оперативно-выездные бригады установили дизель-генераторные установки для общедомовых нужд четырех МЖК. На остальных объектах включены собственные ДГУ при их наличии.
В ходе обследования трассы кабельной линии были обнаружены два подкопа в кабельный канал. Выявлено, что похищен медный экран с кабельной линии, что повлекло выход из строя линии электропередачи.
На данный момент производятся аварийно-восстановительные работы.
Для устранения повреждений задействованы четыре единицы оперативно-выездной бригады, бригады службы испытания и диагностики и службы кабельных линий.