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Ануар Жангозин уходит с поста руководителя столичного управления образования

9 Октября 2019 17:27
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Ануар Жангозин уходит с поста руководителя столичного управления образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ануар Жангозин уходит с поста руководителя управления образования города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие жители столицы! Сегодня подходит к завершению моя работа в качестве руководителя управления образования нашего города. Почти 3 года работы были непростыми, но крайне содержательными. Мне посчастливилось работать с профессионалами своего дела, успешно решать проблемы, так или иначе касающиеся большинства горожан, стоять у истоков ряда проектов, внедряемых впервые в нашей стране», - написал Ануар Жангозин на своей странице в Facebook.

Он также подвел итоги своей трехлетней работы в качестве главы управления.

Вместе с тем Ануар Жангозин, поблагодарив за плодотворную работу, отметил, что «впереди новый и амбициозный проект, о реализации которого он будет держать в курсе».

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Ключевые слова: Отставки , Нур-Султан, Образование,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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