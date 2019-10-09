Ануар Жангозин уходит с поста руководителя столичного управления образования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ануар Жангозин уходит с поста руководителя управления образования города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Дорогие жители столицы! Сегодня подходит к завершению моя работа в качестве руководителя управления образования нашего города. Почти 3 года работы были непростыми, но крайне содержательными. Мне посчастливилось работать с профессионалами своего дела, успешно решать проблемы, так или иначе касающиеся большинства горожан, стоять у истоков ряда проектов, внедряемых впервые в нашей стране», - написал Ануар Жангозин на своей странице в Facebook.
Он также подвел итоги своей трехлетней работы в качестве главы управления.
Вместе с тем Ануар Жангозин, поблагодарив за плодотворную работу, отметил, что «впереди новый и амбициозный проект, о реализации которого он будет держать в курсе».
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