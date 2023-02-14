Ануар Жангозин уходит с поста председателя правления Центра международных программ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ануар Жангозин покидает пост председателя правления Центра международных программ «Болашак». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья. Сегодня завершается моя работа в Центре международных программ, которая стала для меня периодом целенаправленных усилий и положительных результатов.

За время работы совместно с коллегами удалось реализовать ряд значительных инициатив.

1. По поручению Главы Государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Утверждены льготы для инженерно-технических и медицинских специалистов. Теперь они могут поступить в зарубежные вузы по льготным условиям, пройдя перед этим языковую подготовку.

2. В этом году утверждено софинансирование обучения за счет третьих лиц с последующим сокращением срока трудовой отработки на один календарный год. Это позволит обучить еще больше стипендиатов и сэкономить бюджетные средства.

3. Усилена работа по расширению партнерских связей с вузами в части снижения стоимости обучения. Благодаря этому в прошлом году сэкономлено более 150 млн тенге.

4. В 2023 году вводится трудовая отсрочка для стипендиатов, которые работают в топовых компаниях, входящих в такие мировые рейтинги, как «Fortune Global 500», «Forbes Global 2000», «Forbes Top 100 Digital Companies». После завершения академического обучения болашаковцы смогут получить опыт, провести совместные исследования в международных корпорациях в течение одного года.

5. Усилены требования к претендентам программы «Болашак» в части знания иностранного языка. Теперь все кандидаты для участия в конкурсе должны предоставлять сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. Эта мера принята для повышения качества отбора.

6. Отдельным большим проектом является ежегодная стажировка 500 ученых. В этом году усовершенствованы критерии отбора кандидатов для данной программы, сформирован список из 420 вузов, научно-исследовательских центров и организаций из 34 стран мира для прохождения научной стажировки. Также разработан список приоритетных направлений научных исследований, который предусматривает более 130 специальностей.

7. В прошлом году работниками нашего центра рассмотрено более 3000 личных дел претендентов на стипендию «Болашак», научные стажировки, межправительственные гранты. Оказано более 7000 государственных услуг.

8. Благодаря слаженной работе коллег в бюджет страны возмещено более 1,6 млрд. тенге стипендиатами, которые не выполнили свои обязательства.

Все эти и другие достижения были бы невозможны без сплоченной работы команды Центра международных программ, которой я выражаю благодарность за профессионализм и поддержку. Желаю успехов коллективу ЦМП и процветания программе «Болашак», - написал Ануар Жангозин.

Ануар Жангозин - член президентского молодежного кадрового резерва. Был председателем правления Центра международных программ с 24 января 2022 года.