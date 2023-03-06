Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Ануар Жангозин стал председателем Назарбаев интеллектуальные школы

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Марта 2023, 11:31
Ануар Жангозин стал председателем Назарбаев интеллектуальные школы Фото: facebook.com/azhangozin

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председателем правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» стал Ануар Жангозин. Ранее он возглавлял Центр международных программ «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с решением Попечительского совета АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» сегодня вступил в должность Председателя Правления. В этой организации я начал свой трудовой путь 15 лет назад, где приобрел первый бесценный опыт, который помогал мне в дальнейшей работе на других позициях. Настала пора применить все накопленные знания для дальнейшего развития Интеллектуальных школ. Буду стараться информировать вас о текущей работе», - написал Ануар Жангозин на своей странице в Facebook.

Ануар Жангозин - член Президентского молодежного кадрового резерва.

С 2008 по 2011 год работал менеджером, заместителем директора департамента методологического процесса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

С 2011 по 2016 год работал учителем математики, директором Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур-Султана.

С 2017 по 2019 год являлся руководителем управления образования города Нур-Султана.

Работал председателем правления Центра международных программ с 24 января 2022 года до февраля текущего года.


Образование   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали