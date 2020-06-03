Ануар Жангозин рассказал о главной цели программы «Медаль Елбасы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар Жангозин рассказал о главной цели молодежной программы «Медаль Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Самый главный результат - это поколение молодых казахстанцев, которые будут ответственны и нацелены на развитие своих навыков, своих знаний, с ответственным отношением к окружающим. Те навыки, которые сейчас нужны, навыки 21 века. Мы надеемся, что через программу Елбасы наша молодежь сможет развиваться и сформируется поколение казахстанцев, которое сможет развивать нашу страну», - сказал Ануар Жангозин, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.
Ранее он на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал о запуске новой программы, цель которой - поиск и поддержка талантливой молодежи. Программа «Медаль Елбасы» реализуется Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и КФ «Академия Елбасы» в рамках инициативы «El Úmiti».
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