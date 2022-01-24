Ануар Жангозин назначен председателем правления Центра международных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем правления Центра международных программ «Болашак» назначен член президентского молодежного кадрового резерва Ануар Жангозин. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Председателем правления Центра международных программ

Он родился в 1986 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика» и магистратуру Назарбаев Университета по специальности «Управление образованием».

Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве.

С 2008 по 2011 год работал менеджером, заместителем директора департамента методологического процесса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». С 2011 по 2016 год работал учителем математики, директором Назарбаев Интеллектуальной школы г. Нур-Султана. С 2017 по 2019 год являлся руководителем управления образования города Нур-Султана.

Владеет казахским, русским и английским языками.