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Ануар Жангозин назначен председателем правления Центра международных программ

24 Января 2022 12:30
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Ануар Жангозин назначен председателем правления Центра международных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем правления Центра международных программ «Болашак» назначен член президентского молодежного кадрового резерва Ануар Жангозин. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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Председателем правления Центра международных программ

Он родился в 1986 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика» и магистратуру Назарбаев Университета по специальности «Управление образованием».

Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве.

С 2008 по 2011 год работал менеджером, заместителем директора департамента методологического процесса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». С 2011 по 2016 год работал учителем математики, директором Назарбаев Интеллектуальной школы г. Нур-Султана. С 2017 по 2019 год являлся руководителем управления образования города Нур-Султана.

Владеет казахским, русским и английским языками.


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#Назначения   #Болашак   #Президентский кадровый резерв   #МОН  
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