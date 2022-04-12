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    18:05, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Ануар Жаксыбеков  назначен заместителем председателя правления АО «НК «QazaqGaz»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Национальная компания «QazaqGaz» состоялось назначение на пост заместителя председателя правления по геологоразведке и добыче, его занял Ануар Жаксыбеков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Ануар Жаксыбеков окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Является квалифицированным инженером-геологом. В течение всей трудовой деятельности проходил многочисленные специализированные программы по повышению квалификации.

    Трудовую деятельность начал в 1982 году в ОАО «Казах-Ойл-Эмба», где работал оператором по добыче нефти и газа на старейших отечественных месторождениях Байчунас и Карсак. Работая в структуре АО «НК «КазМунайГаз», прошел большой трудовой путь от главного инженера в управлении производством до руководящих должностей в АО РД «КазМунайГаз» и АО «ЭмбаМунайГаз». Также имеет опыт работы в международных нефтегазовых компаниях, таких как ТОО «Н Оперейтинг Компани», ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» по проектам Северного Каспия, а также в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

    Имеет ряд отраслевых медалей, наград и грамот, является почетным разведчиком недр Республики Казахстан, почетным гражданином Макатского района. Награжден Орденом «Құрмет».



    Фото: glavportal.com


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