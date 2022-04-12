Ануар Жаксыбеков  назначен заместителем председателя правления АО «НК «QazaqGaz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Национальная компания «QazaqGaz» состоялось назначение на пост заместителя председателя правления по геологоразведке и добыче, его занял Ануар Жаксыбеков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ануар Жаксыбеков окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Является квалифицированным инженером-геологом. В течение всей трудовой деятельности проходил многочисленные специализированные программы по повышению квалификации.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в ОАО «Казах-Ойл-Эмба», где работал оператором по добыче нефти и газа на старейших отечественных месторождениях Байчунас и Карсак. Работая в структуре АО «НК «КазМунайГаз», прошел большой трудовой путь от главного инженера в управлении производством до руководящих должностей в АО РД «КазМунайГаз» и АО «ЭмбаМунайГаз». Также имеет опыт работы в международных нефтегазовых компаниях, таких как ТОО «Н Оперейтинг Компани», ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» по проектам Северного Каспия, а также в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Имеет ряд отраслевых медалей, наград и грамот, является почетным разведчиком недр Республики Казахстан, почетным гражданином Макатского района. Награжден Орденом «Құрмет».









Фото: glavportal.com