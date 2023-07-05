Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом заместителя Премьер-Министра-министра финансов Республики Казахстан Ерулана Жамаубаева от 5 июля 2023 года № 550 Ж/Қ Ануар Сулейменов назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Сегодня руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Ергали Егемберды представил руководящему составу Комитета государственных доходов нового заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Ануара Сулейменова.

Сулейменов Ануар Айдарович родился 24 мая 1986 года в городе Талдыкорган.

Образование высшее, окончил Академию экономики и права им.Джолдасбекова по специальности «финансы», университет Туран по специальности «право».

Трудовую деятельность начал в октябре 2008 года ведущим специалистом Налогового комитета по Алматинской области.

С июля 2010 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела, руководителем управления в различных профильных подразделениях Департамента государственных доходов по городу Алматы.

С июня 2019 года руководитель управления дистанционного мониторинга, с февраля 2021 года директор департамента администрирования, с августа 2021 года директор департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК.