Ануар Садыкулов избран президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ануар Садыкулов избран президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, Карим Масимов покинул пост главы Ассоциации и предложил на эту должность кандидатуру первого вице-президента Ассоциации Ануара Садыкулова.

16 января 2020 года распоряжением Главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения «А».

«Сегодня в Ассоциацию входят 22 федерации по неолимпийским видам спорта. В прошлом году к нам вошли три новые федерации. Хочу отметить, что одной из главных задач Ассоциации является развитие массового спорта и доступность занятий спортом. Важно продолжать эту работу», - сказал Ануар Садыкулов в ходе II конгресса Ассоциации боевых искусств Казахстана, проходящего в Нур-Султане.



