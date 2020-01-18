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Ануар Садыкулов избран президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ануар Садыкулов избран президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана, передает МИА «Казинформ».
Как сообщалось, Карим Масимов покинул пост главы Ассоциации и предложил на эту должность кандидатуру первого вице-президента Ассоциации Ануара Садыкулова.
16 января 2020 года распоряжением Главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения «А».
«Сегодня в Ассоциацию входят 22 федерации по неолимпийским видам спорта. В прошлом году к нам вошли три новые федерации. Хочу отметить, что одной из главных задач Ассоциации является развитие массового спорта и доступность занятий спортом. Важно продолжать эту работу», - сказал Ануар Садыкулов в ходе II конгресса Ассоциации боевых искусств Казахстана, проходящего в Нур-Султане.
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