Ануар Джумадильдаев освобожден от должности председателя Комитета казначейства РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов Республики Казахстан Джумадильдаев Ануар Серкулович освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.
В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области.
В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.
В 2017-2019 гг. занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В 2019-2020 гг. — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
В июле 2020 года был назначен председателем Комитета казначейства Министерства финансов РК.
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