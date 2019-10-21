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Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета внутреннего госаудита МФ РК

21 Октября 2019 19:51
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Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета внутреннего госаудита МФ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Премьер-Министром РК и Руководителем Администрации Президента РК Джумадильдаев Ануар Серкулович назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

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Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.

В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.

С января 2017 года по апрель 2019 года занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

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Ключевые слова: Правительство РК, Назначения, Минфин РК,
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