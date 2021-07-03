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Ануар Ахметжанов освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

3 Июля 2021, 19:37
Ануар Ахметжанов освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ануар Ахметжанов родился в 1975 году в г. Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, Университет Джонса Хопкинса.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности преподавателя экономики и внешнеэкономической деятельности КГУ им. Букетова.

В разные годы работал в компаниях «Казахойл», «Казмунайтениз», «Казмунайгаз», являлся заместителем акима Карагандинской области, госинспектором Отдела государственного контроля и регионально-организационной работы Администрации Президента.

С 2016 года работал ответственным секретарем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.


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