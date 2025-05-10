Антониу Кошта отправляется в турне по Западным Балканам

Антониу Кошта планирует встретиться с политическим руководством западнобалканских партнеров Евросоюза и стать соорганизатором шестого саммита Европейского политического сообщества в Албании (16 мая 2025 г.).

Он намерен подчеркнуть важность дальнейшего наращивания процесса расширения и отношений ЕС-Западные Балканы.

— Расширение сотрудничества с Западными Балканами является главным политическим приоритетом для ЕС и для меня лично. Я посещаю регион, чтобы обсудить с лидерами сохраняющиеся проблемы и продемонстрировать, что ЕС готов помочь. Существует явный импульс расширения, но импульс требует приверженности и выполнения, - заявил президент Европейского совета.

Кошта посетит шесть стран-партнеров на Западных Балканах, официально начав визит в Белграде (Сербия) во вторник 13 мая. Он встретится с президентом Александром Вучичем, премьер-министром Мацутом и членами парламента.

В тот же день он отправится в Сараево, где выступит перед войсками «EUFOR Althea» и встретится с членами президиума Боснии и Герцеговины.

В среду 14 мая президент Кошта прибудет в Подгорицу (Черногория), где встретится с президентом Милатовичем, премьер-министром Спаичем и другими членами правительства.

Затем он посетит Приштину, чтобы встретиться с президентом Османи-Садриу.

15 мая глава Европейского совета отправится в Македонию, где встретится с премьер-министром Мицкоским и президентом Силяновской-Давковой.

Его последняя остановка на Западных Балканах будет в Тиране (Албания), где он встретится с премьер-министром Рамой и президентом Бегаем, а также примет участие во встрече со студентами Колледжа Европы.

В пятницу 16 мая Кошта станет соорганизатором шестого саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране. Встречи EPC объединяют страны европейского континента и предоставляют платформу для более глубокой политической координации.

Тема этого саммита — «Новая Европа в новом мире: единство — сотрудничество — совместные действия». Встреча будет посвящена вопросам безопасности, а лидеры поделятся своим видением будущего Европы, после чего пройдут три тематических круглых стола.

На четвертом саммите EPC ключевым вопросом стала борьба с нелегальной иммиграцией.