Антониу Гутерриш высоко оценил уровень сотрудничества между ООН и ОДКБ

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном вопросам сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), глава ООН описал три важнейшие сферы взаимодействия: предотвращение конфликтов, миротворческие операции и сотрудничество в контексте событий в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Сотрудничество с региональными организациями лежит в основе деятельности ООН и закреплено в Уставе ООН, – сказал Генеральный секретарь. – Наши основатели понимали, что ни одна организация не может в одиночку обеспечить мир, безопасность и развитие в сложном и быстро меняющемся мире. Для этого требуется партнерство на всех уровнях, от местного – до регионального и глобального».

Заседани состоялось по инициативе России, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН. Напомним, что ОДКБ с 2004 года имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. В 2010 году Генассамблея заявила о необходимости укреплять сотрудничество между ООН и ОДКБ, членами которой являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

«ОДКБ является важным партнером ООН», - подчеркнул в своем выступлении в среду Антониу Гутерриш.

Особенно важными сферами взаимодействия глава ООН считает борьбу с терроризмом, наркотрафиком, преступностью, а также обеспечение мира и безопасности.

«Я рад, что с момента подписания Совместной декларации о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и ОДКБ в 2010 году мы постоянно укрепляем наши связи и расширяем наш ответ на региональные вызовы», – отметил Генеральный секретарь. Далее в своей речи глава ООН описал три приоритетных направления на пути укрепления отношений с ОДКБ по всему спектру миростроительства и обеспечения безопасности.

На первое место Антониу Гутерриш поставил сотрудничество в области предотвращения конфликтов, борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, по его словам, работает в тесном взаимодействии с ОДКБ над устранением коренных причин возникновения конфликтов и выработкой решений общих проблем. Центр осуществляет меры по борьбе с трансграничной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков в целях обеспечения условий для мирного и устойчивого развития.

На второе место глава ООН поставил сотрудничество в области миротворчества.

«Мы благодарны странам ОДКБ за их вклад в наши миротворческие операции, – сказал он. – Эксперты ОДКБ недавно посетили миротворческую миссию ООН в Ливане с целью обмена опытом и информацией. Мы также ценим участие старших должностных лиц ОДКБ в саммитах начальников полиции ООН».

«Третье направление, которое я хочу затронуть, – это сотрудничество в контексте событий в Афганистане, – продолжил Антониу Гутерриш. – Гуманитарный кризис в этой стране усугубляется с каждым днем. Терроризм остается постоянной угрозой не только для самого Афганистана, но и всего мира. Без решительных действий серьезный экономический спад, рост безработицы и эскалация гуманитарного кризиса будут подпитывать отчаяние и порождать экстремизм».





Тесное сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными организациями, включая ОДКБ, заявил Генеральный секретарь, будет иметь решающее значение для устранения этих угроз, предотвращения их распространения, обеспечения стабильности и, в конечном итоге, спасения человеческих жизней.