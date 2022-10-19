Антологию казахской прозы на азербайджанском языке презентовали в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Республики в Посольстве Казахстана в Баку прошла презентация книги «Антология казахской прозы» на азербайджанском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальная по-своему содержанию книга издана известным азербайджанским писателем-переводчиком и прозаиком Нариманом Абдулрахманлы. В сборник вошли произведения 54 казахских мастеров пера, включая Абая, Шакарима Кудайбердиева, Ильяса Джансугурова, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова и других известных литераторов.

В подготовке сборника также участвовали казахстанские дипломаты. Посол РК в Баку Сержан Абдыкаримов отметил, что издание книги, как и многие другие реализованные Посольством в этом году гуманитарные проекты, направлено на духовное сближение и культурное взаимообогащение двух братских народов, имеющих многовековые узы дружбы и общность истории.

Собравшиеся литературоведы, творческие деятели высоко оценили значимость состоявшейся акции, отметив богатое культурное наследие Казахстана, историческое переплетение этнических взаимоотношений между двумя родственными народами.

Мероприятие еще раз доказало стремительно развивающиеся культурно-литературные отношения между казахским и азербайджанским народами, считает автор издания Нариман Абдулрахманлы.

«Это очень знаменательно, потому что в советские времена казахских писателей мало печатали в Азербайджане. Мы знали только Абая, Мухтара Ауэзова и Олжаса Сулейменова. После обретения независимости культурно-экономические связи укреплялись, начали печатать поэтические и прозаические книги на азербайджанском языке. Антология казахской прозы, которая сегодня была представлена широкой аудитории, интеллигенции Азербайджана, еще раз показала, что у нас есть большие перспективы», - сказал писатель, выразив надежду, что после издания сборника азербайджанские читатели познакомятся и с другими литературными произведениями казахских писателей.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула, что антология передает азербайджанскому народу духовный мир, образ мышления, а также культуру братского казахского народа. По ее словам, эта книга – литературный мост, важный вклад в сближение двух народов.

Президент Общества дружбы имени Гейдара Алиева «Азербайджан – Казахстан» Эльдар Гюнайдын отметил, что книга получит свое распространение в Азербайджане, явится хорошим пособием для студентов учебных заведений, которые изучают казахскую литературу и язык, и послужит делу укрепления мира и дружбы между нашими народами.

Выступавшие отметили важность и актуальность проделанной работы, а также плодотворную деятельность профессора Наримана Абдулрахманлы.

В завершение презентации гости продегустировали традиционные блюда казахской кухни и насладились мелодиями страны Великой Степи.